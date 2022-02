Forderung in Wermelskirchen : Seniorenbeirat will Fahrradstreifen in Finkenholl

Seniorenbeirat will Fahrradstreifen in Finkenholl

Forderung in Wermelskirchen

An der L 157 soll es einen sicheren Weg für Radfahrer geben. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die einen wollen einen Radweg zwischen Dhünn und Wermelskirchen, andere einen an der L 101, wieder andere einen an der K 18 zwischen Dabringhausen und Hilgen: Nun taucht im Seniorenbeirat die nächste Forderung nach einem sicheren Weg für Fahrradfahrer sowie Fußgänger auf.

Den Antrag für einen sicheren Weg sowohl für Fahrradfahrer als auch für Fußgänger an der L 157 zwischen Hinterhufe und Finkenholl brachte im Seniorenbeirat das Mitglied Martina Vogt (für die Katholische Frauengemeinschaft im Seniorenbeirat) ein. Das Papier ginge auf eine an sie herangetragene Anregung aus der Bürgerschaft zurück, konstatierte Martina Vogt und listete als mögliche Maßnahmen auf: die Fahrbahn verengende Seitenstreifen zugunsten von Radfahrern und Fußgängern, Mittelinsel zur Straßenquerung, Seitenstreifen auf der rechten Fahrbahnseite aus Richtung Finkenholl die Steigung hinauf. „Als langfristiges Ziel sollte ebenso ein Seitenstreifen in die andere Richtung nach Sonne eingerichtet werden“, erläuterte Martina Vogt.