Ruhestörung verärgert Anwohner des Dorfparks : Seniorenbeirat will den Dialog mit Kindern und Jugendlichen fördern

Wermelskirchen (resa) In den Reihen des Seniorenbeirats saß auch Kim Kürlis. Der Beirat hatte die Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments für den vorletzten Tagesordnungspunkt dazu gebeten. „Wir möchten mit den Jugendlichen zum Thema Ruhestörung ins Gespräch kommen“, sagte der Vorsitzende des Beirates, Werner Allendorf.

Bedarf meldete vor allem Klaus Flanhardt für Dabringhausen an: „Im Dorfpark bilden sich Müllhaufen rund um die Abfalleimer, und die Anwohner beklagen sich über Musik in der Nacht.“ Das Phänomen habe die Stadt in ganz Wermelskirchen beobachtet, erklärte Erster Beigeordneter Stephan Görnert und erinnerte an die Probleme auf heimischen Schulhöfen, die zu vorübergehenden Schließungen geführt hatten, an Drogenprobleme und Beschwerden. „Wir wollen in den Dialog eintreten“, betonte Görnert, und das gelte für Jugendliche in allen Gebieten Wermelskirchens. Deswegen sei die Stelle des Streetworkers ja bereits beschlossen. Und es werde auch Ausschau nach Möglichkeiten gehalten, neue Treffpunkte zu schaffen. Dann könnten Jugendliche begleitet und in bestehende Strukturen geholt werden. Bisher sei es versäumt worden, diese Strukturen und eine „Hingeh-Kultur“ zu schaffen.