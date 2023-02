Telegrafenstraße in Wermelskirchen Seniorenbeirat will mehr Sicherheit am Kreisel

Die ersten Berichte über Stürze am lang gezogenen Kreisel an der Telegrafenstraße haben Werner Allendorf bereits erreicht. Eine ältere Dame fiel auf dem Gehweg am Hang zwischen Oberer Remscheider Straße und Telegrafenstraße und musste zumindest kurzzeitig ins Krankenhaus gebracht werden. Die Befestigung am Rand des Weges sei abgesackt, schnell würden die Räder eines Rollators auf unbefestigten Weg geraten, beklagten die Mitglieder im Seniorenbeirat.