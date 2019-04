Betreiber gesucht : Senioren-Wohnen in Dhünn scheitert bislang an fehlendem Grundstück

Senioren-Wohnen in Dhünn scheitert bislang an fehlendem Grundstück

Wird es bald ein Heim für Senioren in Dhünn geben? Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Dhünn Der Verkehrs- und Verschönerungsverein sorgt sich um das Vorankommen des geplanten Senioren-Wohnens in Dhünn. Bislang gibt es weder einen Investor noch ein geeignetes Grundstück.

Mangels Betreiber hänge alles nach wie vor in Schwebe, meinte der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, Frank Jäger, auf der Vereinsjahreshauptsammlung, zu der auch der Erste Beigeordnete der Stadtverwaltung, Stefan Görnert, und zahlreiche Vertreter anderer Dhünner Vereine gekommen waren. Nichtsdestotrotz treibt die Anwesenden das Thema Senioren-Wohnen in Dhünn weiterhin um. Die Anwesenden zeigten sich unisono davon überzeugt, dass ein Investor für ein entsprechendes Bauvorhaben sehr wohl zu finden sei.

Problematischer wäre hingegen das Finden eines bebaubaren Grundstücks und eines Betreibers. Dafür müsse ein Konzept her, mit dem sich für einen möglichen Betreiber eine Wirtschaftlichkeit darstellt. So würden Fachleute von mindestens 25 seniorengerechten Wohnungen plus Betreuungsstation und Cafetaria rechnen, damit sich ein Betrieb lohnt – das würde wiederum ein entsprechend großes Gebäude erfordern.