Wermelskirchener Stadtmitte Großes Interesse an Senioren-WG im Loches-Platz-Neubau

Am kommenden Donnerstag, 23. Mai, ziehen zwölf Bewohner, die zwischenzeitlich in der Pflegeeinrichtung in Weltersbach untergekommen waren, in den zweiten Stock ein. Zum 1. Juni ziehen elf weitere Senioren in die neue Wohngemeinschaft im ersten Stock. „Vor den Umzügen wollten wir gerne der Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen“, sagt Andrea Siebeneich, Einrichtungsleiterin der Diakoniestation. Sie weist den Besuchern den Weg durch die Baustelle bis in die hellen Flure und Wohnungen im ersten Stock.