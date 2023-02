Senioren-Union in Wermelskirchen „Wir werden uns in den politischen Gremien einbringen“

Gemeinsam hat die Senioren-Union nun viel vor. „Wir werden politischer“, kündigte Werner Allendorf an, „ältere Menschen kann man nicht mit Kaffee und Kuchen besänftigen.“ Stattdessen wolle sich die Senioren-Union künftig noch stärker in das politische Geschehen der Stadt einschalten. „Wir werden uns in den politischen Gremien einbringen“, kündigte Allendorf an. Denn mit der zunehmenden Zahl der Senioren in der Stadt, sei es auch an der Zeit, die Bedürfnisse älterer Menschen ernster zu nehmen. „Schon jetzt stellen die Senioren 30 Prozent unserer Bevölkerung und die Zahlen steigen rasant“, erklärte der Vorsitzende, „da sollte auch die Politik deutlich mehr dran denken als jetzt.“