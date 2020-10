Versorgung in Wermelskirchen : Senioren sollen nicht vergessen werden

Kommunalwahl 2020 Werner Allendorf CDU Foto: Manfred Esser

Wermelskirchen Die Krankenkasse AOK reagiert auf die Vorwürfe des Seniorenbeirats, dass sie keinen Service in der Stadt bieten. Wermelskirchener können auch ins Kundencenter nach Remscheid fahren. Sie müssen sich aber anmelden.

In keiner anderen Stadt im Rheinisch-Bergischen Kreis leben mehr Senioren als in Wermelskirchen. Daran erinnert Werner Allendorf (Foto: CDU), CDU-Kreistagsabgeordneter und Vorsitzender des Seniorenbeirats in Wermelskirchen, immer wieder gerne, wenn er sich dafür einsetzt, dass in der Stadt mehr für die Lebensqualität der älteren Generation getan wird. Ihm ist wichtig, dass die Senioren nicht vergessen werden. Sein jüngstes Anliegen ist, dass die Gesundheitskasse AOK vor Ort wieder einen verbesserten Service anbietet (wir berichteten), nachdem die Geschäftsstelle der Krankenkasse in der Telegrafenstraße im März geschlossen wurde. „Überall werden Kosten gespart, aber das geht auf den Service“, monierte Werner Allendorf.

Auf Nachfrage dieser Redaktion, wie sich die Kasse künftig den Service für die Versicherten in Wermelskirchen vorstellt, hat die AOK nun reagiert: „Unseren Versicherten stehen alle anderen Geschäftsstellen für ihre Anliegen offen. Unsere Wermelskirchener Kunden können natürlich die Geschäftsstelle in Remscheid aufsuchen und dort unseren Service in Anspruch nehmen“, heißt es von der AOK Rheinland/Hamburg. Allerdings weist die Kasse gleich auf die derzeitige Corona-Situation hin: „Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter werden in Gebieten mit hohen Infektionszahlen unsere Kunden mit persönlich vereinbarten Terminen empfangen.“ Kunden aus Wermelskirchen werden daher gebeten, vorab einen Termin zu vereinbaren und nicht unangemeldet in die Geschäftsstelle zu fahren, „damit wir alle einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten“, so AOK-Pressesprecherin Julia Kusalik. Außerdem fügt sie hinzu: „Alle Versicherten können auch telefonisch unser Service-Center AOK-Clarimedis kontaktieren. Hier beantworten Experten 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr Fragen rund um die Gesundheit und Sozialversicherung.“ Dieser Service sei kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 / 0 326 326. „Zudem besuchen auf Wunsch auch unsere Außendienstmitarbeiter Versicherte in dringenden Fällen zu Hause.“

Dass die Geschäftsstelle der AOK in Wermelskirchen geschlossen wurde, hat seinen Grund, verrät Kusalik: „Wir bereiten uns derzeit mit einer umfassenden Neuorganisation auf den digitalen Wandel im Gesundheitswesen. In unseren Geschäftsstellen werden häufig Vorgänge bearbeitet, die Fachwissen aus verschiedenen Bereichen erfordern. Diese Aufgaben wollen wir an größeren Standorten bündeln, die von vielen Versicherten aufgesucht werden.“