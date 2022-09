Europäische Mobilitätswoche in Wermelskirchen : Senioren nehmen Hürden im Bus

Europäische Mobilitätswoche in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Europäische Mobilitätswoche begann am Sonntag in Wermelskirchen mit einem Rollatortraining im öffentlichen Personennahverkehr.

„Ich fahre regelmäßig Bus“, sagt Erika Bechmann, „aber an bestimmten Stellen bin ich einfach unsicher.“ Und darüber will die 94-Jährige mit den Busfahrern an diesem regnerischen Sonntagmittag ins Gespräch kommen.