Senioren in Wermelskirchen : Senioren kehren ins Haus der Begegnung zurück

Wermelskirchen Die einen sind noch zögerlich, die anderen können die Begegnung nach der langen Corona-Pause kaum abwarten: Ins Haus der Begegnung kehrt das Leben zurück. Planungen allerdings gestalten sich noch schwierig.

Wenn Sonja Raschkowski und Nadine Theißen in der Stadt unterwegs waren, dann klopfte ihnen immer öfter jemand leise auf die Schulter: „Viele Menschen fragten dann, wann es weitergeht“, erinnert sich Nadine Theißen an die ersten Juni-Tage. Der Lockdown legte damals das Leben im Haus der Begegnung in der Schillerstraße noch lahm. „Aber wir spürten, dass vielen Besuchern etwas fehlt“, sagt Sonja Raschkowski. Aktivitäten, Gespräche, Vorträge und Diskussionen, Reisen und Ausflüge, aber vor allem die Gemeinschaft unter dem Dach im Haus der Begegnung waren der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Ehrenamtlichen und die Besucher signalisierten den beiden hauptamtlichen Mitarbeitern: Ihnen fehle ein Grund vor die Tür zu gehen und sie würden immer mehr Beweglichkeit verlieren. Viele sagten damals: „Man lässt so nach, wenn man nur zuhause sitzt.“

Von einem Tag auf den anderen ließ die Corona-Schutzverordnung dann wieder Veranstaltungen im Haus der Begegnung zu. Am 14. Juni öffneten Nadine Theißen und Sonja Raschkowski wieder die Türen der Einrichtung. „Wir hatten das Hygienekonzept angepasst und mit den Gruppenleiterin über die Maßnahmen gesprochen“, erzählen die beiden. Allerdings waren beide bis zum letzten Moment im Haus Vogelsang eingespannt worden. Dort waren sie, während das Haus der Begegnung geschlossen hatte, im Sozialdienst und beim Testen der Mitarbeitenden eingesetzt. Mit dem 14. Juni kehrten dann langsam die ersten Gruppen zurück. „Aber die Menschen gehen sehr unterschiedlich mit der Situation um“, sagt Sonja Raschkowski. Das gilt sowohl für Besucher als auch für Gruppenleiter. Die einen konnten das Wiedersehen kaum abwarten, die anderen sind noch zögerlich, trauen der positiven Entwicklung noch nicht und behalten Vorsicht. „Dazu kommt, dass es in den ersten Tagen für viele auch ein seltsames Gefühl war, nach so vielen Monaten wieder in Gesellschaft zu sein“, sagt Nadine Theißen, „was so lange verboten war, wurde nun wieder möglich.“ Unter Einschränkungen: Nur wer nachweisen kann, dass er getestet, geimpft oder genesen ist, darf durch die offene Türe an der Schillerstraße treten. „Das werden wir jetzt auch beibehalten“, sagt Sonja Raschkowski, „trotz der Lockerungen.“ Es sei ihnen wichtig, den Besuchern so viel Sicherheit wie eben möglich zu bieten. Allerdings seien aktuell rund 95 Prozent der Besucher bereits einmal, etwa 80 Prozent schon zweimal geimpft. Die Maskenpflicht fällt mit den neuen Regeln, gelüftet wird weiterhin, auch Mittel zur Desinfektion stehen bereit.