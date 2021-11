Sekundarschule in Wermelskirchen : Selbstgefilmte Tutorials im Mathematikunterricht

Wermelskirchen Die Unterrichtsentwicklung im Fach Mathematik an der Sekundarschule nimmt Fahrt auf. Konkret geht es um ein Unterrichtsprojekt, das die Mathe-Lehrerin Christina Bakker anleitet.

Doch was steckt dahinter? Zunächst vertiefen die Schüler unter Begleitung von Christina Bakker und Laurine Faßelt, die im Team agieren, Lösungsstrategien für Gleichungen. Im Anschluss daran nehmen die Schüler des Erweiterungs- und Grundkurses die Lerntutorials auf, in denen sie ihre Strategien für andere Schüler präsentieren. Nicht zuletzt motiviert durch die mediale Umsetzung und die damit einhergehende Mediennutzung heißt es in der Klasse: „Wie fühlen uns ein wenig wie Youtuber, nur besser, und es macht Spaß!“ Zudem wird das Wissen in der Rolle des Erklärers gut vertieft und nachhaltig gelernt.