Schullandschaft in Wermelskirchen : Offene Schultüren in schwierigen Zeiten

Wermelskirchen Kurz vor dem Start der Anmeldephase öffnete die Sekundarschule ihre Türen. Schüler, Lehrer und Eltern bewiesen großes Engagement – die Resonanz war allerdings etwas zurückhaltend.

Einen Stockwerk unter den Räumen der Naturwissenschaften lädt Christian Schuldt, kommissarischer Leiter der Sekundarschule, die Eltern zum Gespräch ein. „Ich hätte mir mehr Resonanz gewünscht“, sagt er, „wir hatten uns auch auf mehr Familien eingerichtet.“ Er hofft, das spiegelt nicht die zu erwartenden Anmeldezahlen wider. Von Mittwoch bis Freitag können Eltern ihre Kinder an der Sekundarschule anmelden. Natürlich wisse er um die Verunsicherungen. „Egal, wie es weitergeht: Die Anmeldezahlen bleiben wichtig“, sagt Schuldt. Umso höher die Anmeldezahlen, desto wahrscheinlicher, dass sich die Politik für eine Umformung statt für eine Aufgabe der Sekundarschule stark mache, erklärt der Schulleiter. Dann könnten Schüler, die jetzt eingeschult werden, womöglich eines Tages ihr Abitur an der Gesamtschule machen. eben Schuldt bieten auch die Schulleitungen des Gymnasiums und des Berufskollegs am Samstagmorgen das Gespräch an – Elvira Persian, Martin Burghoff und Thilo Mücher.

Also haben Lehrer, Schüler und Elternvertreter auch inmitten stürmischer Zeiten die Türen geöffnet – um zu zeigen, was sie können und wie der Schulalltag fern politischer Diskussion aussieht. Die Schüler haben Führungen übernommen und zeigen Familien die Schule. Sie nehmen mit den Besuchern am Unterricht der 5. und 6. Klassen teil, erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Sie stellen Eltern und Kindern das Lernbüro vor und geben einen Einblick in die Möglichkeiten des Wahlpflichtbereichs. Und sie stellen ihnen die vielen Möglichkeiten des Offenen Ganztags vor, der in der Sekundarschule von der Katholischen Jugendagentur gestaltet wird.

„Ich finde es gut, dass wir diesen Tag haben“, sagen Berna und Ida. Die beiden Schülerinnen bauen gerade einen kleinen Stromkreis auf und gewähren den Gästen einen Einblick in ihr Projekt. „Wir gehen gerne hier zur Schule“, bekennen die beiden 13-Jährigen und erzählen vom Lernbüro, in dem sie jeden Tag eine Einheit nach eigenem Tempo und eigenen Interessen gestalten können. Wer die Gelegenheit wahrnimmt und mit den Schülern ins Gespräch kommt, der erlebt eigenständige, engagierte Jugendliche. „Wir wünschen uns nun sehr, dass die Familien wiederkommen“, sagt der Schulleiter, „zur Anmeldung in der nächsten Woche.“