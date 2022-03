Schule in Wermelskirchen : Eltern üben harsche Kritik

Wermelskirchen: Die Standortentscheidung wäre „mit Bauchschmerzen“ zu schlucken gewesen, meinen die Sekundarschul-Eltern. Eine Neugründung der Gesamt- bei Auslaufen der Sekundarschule sei jedoch nicht nachvollziehbar.

Von „Enttäuschung“ zu sprechen, sei viel zu schwach. „Wir sind stinksauer.“ Das sagt die Sprecherin der Sekundarschul-Elternschaft, Sandra Hokkeler, im Gespräch mit unserer Redaktion und kommentiert damit die jüngsten Empfehlungsbeschlüsse des Schulausschusses zur abschließenden Abstimmung im Stadtrat am Montag, 28. März. Demnach soll die neue Gesamtschule am Standort Wirtsmühler Straße/Weyersbusch entstehen, die derzeit dort beheimatete Sekundarschule auslaufen und die Gesamtschule neu gegründet werden (wir berichteten).

„Wie kann man nur so unmenschlich sein – jetzt bleiben über 600 Kinder auf der Strecke“, stellt Sandra Hokkeler fest. Ihr Ärger richtet sich gegen den Winkelzug der Gesamtschul-Neugründung bei Auslaufen der Sekundarschule. „Dieses Auslaufenlassen der bestehenden Schule muss nicht sein. Das hätte jetzt anders gehen können“, ist die Elternsprecherin überzeugt: „Wie dieses Auslaufen in Wermelskirchen funktioniert, haben wir ja bei der einstigen Haupt- und Realschule gesehen.“ An diese schlechten Erfahrungen sollte doch heute nicht mehr angeknüpft werden: „Derzeit war der Aufbau der neuen Sekundarschule schon ein echter Kampf.“ Jetzt solle das noch einmal so laufen, fragt sich Sandra Hokkeler. Auch wenn sich die Eltern der Sekundarschule als Befürworter der Gesamtschulform für einen Schulneubau statt eines Um- und Anbaus am Weyersbusch aussprechen würden, „hätten wir die Kröte der Standortentscheidung mit Bauchschmerzen schlucken können“. Die Entscheidung für ein Auslaufen der Sekundarschule und für eine Neugründung der Gesamtschule wäre hingegen nicht nachvollziehbar: „Tatsächlich haben SPD, Grüne und FDP immerhin mit uns gesprochen – ansonsten spricht mit uns Eltern, den Schülern oder den Lehrern der Sekundarschule wohl niemand.“ Da laufe doch irgendetwas komisch, meint Sandra Hokkeler: „Die Stadt verliert noch mehr an Glaubwürdigkeit.“ Weder die CDU, die sich im Schulausschuss für das formelle Verfahren der Neugründung ausgesprochen hatte, noch andere hätten für dieses Vorgehen stichhaltige Argumente vorgebracht, beschreibt Sandra Hokkeler die Ansicht der Eltern.