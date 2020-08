Mensch und Stadt : Zum Erfolg braucht es die Mannschaft

Wermelskirchen Seit 30 Jahren ist Torsten Raspe hauptamtlicher Feuerwehrmann in Wermelskirchen. Viele Bürger nennen den 55-jährigen Hauptbrandmeister wegen seiner umgänglichen Art „Torsti von der Feuerwehr“.

Als Torsten Raspe vor 30 Jahren hauptamtlicher Feuerwehrmann auf der Wache Am Eickerberg wurde, bildeten fünf Sankt-Florian-Jünger und ein Zivildienstleistender eine Schicht. Heute sind es 16 Brandbekämpfer im Beamtenstatus nebst angestellten Rettungssanitätern, die eine sogenannte „Tour“ besetzen. „Dadurch hat sich der familiäre Charakter auf der Wache nicht geändert. Aber der Aufwand in Sachen Personalverwaltung hat sich deutlich erhöht“, beschreibt Torsten Raspe, der 1996 erst stellvertretender und dann zwei Jahre später Schichtführer wurde.

Der 55-jährige Hauptbrandmeister gehört seit 30 Jahren zu den hauptamtlichen Wehrleuten in Wermelskirchen und wird in der Stadt von vielen wegen seiner umgänglichen, empathischen Art liebevoll „Torsti von der Feuerwehr“ genannt. Ihm kommt Am Eickerberg eine besondere Rolle zu: Als speziell für diese Aufgabe benannter Sachbearbeiter fungiert er seit 1998 als Bindeglied zwischen Freiwilliger (FF) und Hauptamtlicher Feuerwehr. „Ich bin mir sicher, dass ich mindestens 90 Prozent aller Feuerwehrleute, die in Wermelskirchen im Einsatz sind, kenne – mit Namen und Gesicht dazu“, sagt Torsten Raspe. Darauf legt er wert, denn: „Ich sehe das Ziel und das heißt, Feuer löschen und Leben retten.“ Dafür müssten freiwillige und hauptamtliche Kräfte zusammenarbeiten: „Man braucht die Mannschaft. Wir sind als Hauptamtliche die schnelle Eingreif-Truppe, der die Freiwilligen folgen, damit Erfolg erzielt wird.“ Deshalb sei ihm der Kontakt zwischen Hauptamt und FF immer wichtig gewesen.