Tiere in Wermelskirchen : Sehnsucht nach einem Hund oft größer als Vernunft

Wermelskirchen Tierschutzbund veröffentlicht erschreckende Bilanz: Der illegale Welpenhandel 2021 bricht schon jetzt traurigen Rekord. In bislang 179 bekannt gewordenen Fällen waren 1307 Tiere betroffen, die große Mehrheit davon Hundewelpen.

Dass die Corona-Krise zu einem wahren Haustierboom geführt hat, ist bekannt. Bereits im vergangenen Jahr haben bundesweit fast eine Million Haustiere mehr in den Haushalten gelebt. Auch die Nachfrage nach vierbeinigen Freunden in den umliegenden Tierheimen ist enorm gestiegen. Den Hundeboom beobachten Tierschützer schon die ganze Zeit mit Sorge: Zum einen befürchten sie eine Abgabewelle in den Tierheimen, sobald die Pandemie vorbei ist, und zum anderen warnen sie seit Monat beharrlich vor Tieren aus dem illegalen Welpenhandel. Doch scheinbar war bei vielen die Sehnsucht nach einem vierbeinigen Freund größer als die Vernunft. Denn bereits im ersten Halbjahr 2021 hat der illegale Welpenhandel einen traurigen Rekord gebrochen, wie eine Auswertung des Deutschen Tierschutzbundes zeigt: In bislang 179 bekannt gewordenen Fällen waren 1307 Tiere betroffen, die große Mehrheit davon Hundewelpen. Damit sind sowohl die Zahl der Fälle als auch die Zahl der betroffenen Tiere aus dem gesamten vergangenen Jahr bereits nach nur sechs Monaten überschritten. Angesichts des Leids, das für die Tiere mit dem illegalen Handel einhergeht, ist der Tierschutzbund entsetzt von der neuen Entwicklung. Zumal auch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. „Dieser erneut extreme Anstieg ist erschreckend, war aber leider fast zu erwarten. Die Nachfrage ist weiter hoch, die Pforten des Internets sind für kriminelle Händler weit geöffnet, und der Gesetzgeber greift nicht ein. Solange sich daran nichts ändert, werden weiter massenhaft Welpen unter schlimmsten Bedingungen produziert, illegal geschmuggelt und oftmals krank, ohne Impfung und Papiere an blauäugige Käufer verscherbelt“, sagt Dr. Romy Zeller, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund.