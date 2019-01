Sechs Fraktionen kritisieren die Unterschriftenaktion zur „Polizeiwache“ als populistische Aktion : Polizei besser platzieren – ins Stadtcafé?

Stehen leer: Die Räume des ehemaligen Stadtcafés und der Stadtsparkassen-Filiale. Hier wäre die Polizei gut sichtbar untergebracht, sollten die Räume die Voraussetzungen erfüllen. Foto: RP/Solvieg Pudelski

Wermelskirchen CDU, SPD, WNKUWG, Grüne, FDP und Büfo werfen dem Verein „Zukunft Wermelskirchen“ vor, mit der Petition zur Polizeiwache eine populistische Aktion zu starten. Sie regen aber eine bessere Erreichbarkeit des Bezirksdienstes an.

Nur Populismus oder ein Vorstoß, der auf einem tatsächlichen Handlungsbedarf in Sachen Sicherheit basiert? In einer gemeinsamen Erklärung zu der Diskussion über eine mögliche neue Polizeiwache, angestoßen durch die Unterschriften-Aktion und Petition des Vereins „Zukunft Wermelskirchen“, nehmen CDU, SPD, WNKUWG, Grüne, FDP und Büfo jetzt schriftlich Stellung. Seit Aufgabe der Polizeiwache sei die Kriminalitätsrate nicht angestiegen. Im Übrigen sorge die Polizei – einfach ausgedrückt – auf der Straße für Sicherheit, nicht in einem Büro. Die sechs Unterzeichner schreiben daher, dass sie „populistische Aktionen ohne ersichtlichen Mehrwert für unsere Heimatstadt als solche kennzeichnen und zur Versachlichung der Diskussion beitragen“ wollen.

Wie berichtet, liegen seit Wochen Listen zur Unterstützung einer Petition „Polizeistation in Wermelskirchen“ aus. Jeder Bürger, der sich mit seiner Unterschrift hieran beteiligt, möchte, dass „eine dauerhafte Polizeipräsenz in Wermelskirchen wieder eingeführt“ wird. Im Rahmen einer Online-Petition haben sich bisher rund 5000 Unterstützer beteiligt. Die Petition ist an den Rheinisch Bergischen Kreis gerichtet. Sie soll laut Initiator, Andreas Müßener, zur Diskussion „über das Sicherheitsgefühl vor Ort“ anregen.

Info Anzahl der Straftaten auf niedrigem Niveau Kriminalitätsstatistik Seit dem Bezug der neuen Polizeistation im Jahr 2016 sind Wermelskirchen, Dabringhausen oder Dhünn nicht unsicherer, krimineller oder gefährlicher geworden, schreiben sie sechs Fraktionen. Die absolute Zahl an Straftaten hat sich im Zeitraum von 2014 bis 2017 auf konstant niedrigem Niveau gehalten. Straftaten insgesamt: 1441 (2014), 1354 (2015), 1272 (2016), 1340 (2017). Besetzung Es gibt drei Bezirksbeamte, Andreas Bruhns und Frank Preyer, die auch regelmäßig Sprechstunden für Bürger im Rathaus anbieten, sowie Frank Burkert, der in den Stadtteilen Dabringhausen und Dhünn unterwegs ist. Die Bezirksdienstanlaufstelle ist Burscheid, nachdem die Wachen in Wermelskirchen und Leichlingen geschlossen wurden. Strategie Kreispolizeisprecher Richard Barz erinnert daran, dass die Polizei nicht mit der Feuerwehr vergleichbar sei, die auf der Wache stets einsatzbereit ist, sondern dass der Wach- und Wechseldienst der Polizei mobil unterwegs sei. Weitere Informationen im Internet unter www.rbk-online.de

Inzwischen behauptet Müßener, dass sich Diebstähle der Unterschriftenlisten in den Geschäften mehren und die Verluste mindestens im dreistelligen Bereich lägen. Dennoch wolle er auf eine Strafanzeiger verzichten, teilte Müßener mit. Ein Ziel sei nach wie vor, dass das ehemalige Polizeigebäude für Polizei und Ordnungsamt reserviert bleibt, was die politische Mehrheit und Bürgermeister Rainer Bleek strikt ablehnen.

In ihrer Stellungnahme betonen nun die sechs Fraktionen, dass auch sie Sicherheit für ein hohes Gut halten und dass die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen sind. Jegliche Straftaten seien „konsequent zu verfolgen und durch kontinuierliche Präsenz von Einsatzkräften der Polizei in Zusammenarbeit mit dem städtischen Ordnungsamt möglichst im Vorfeld zu vermeiden“. Allerdings sei die Situation in Wermelskirchen mit anderen Städten und Regionen kaum vergleichbar. Es seien zwar auch in der „Kleinstadt mit Herz“ kriminelle Delikte zu verzeichnen, wie Wohnungseinbrüche, Körperverletzungen oder Diebstähle. „Ganz sicher ist auch die individuelle Erfahrung für jedes Opfer schrecklich und verdient gehört zu werden.“ Aber eine amtliche Statistik der Kreispolizeibehörde belege eindeutig, dass mit dem Wegzug der Polizeiwache nicht mehr Straftaten registriert wurden (siehe Infokasten).

Die Unterzeichner sehen keinen Handlungsbedarf. Denn mit dem polizeilichen Bezirksdienst (BD) halte das Land NRW eine Infrastruktur vor, die es jedem ermögliche, Anzeigen im Büro, Telegrafenstraße 29-30 (Rathaus), aufzugeben oder Ansprechpartner in den sogenannte Bezirksdienstanlaufstellen zu finden. Dieser Bezirksdienst werde gemäß Landesvorgabe mit einem Beamten pro 10.000 Einwohner besetzt. Diese Polizisten sind vor Ort, führen Streifengänge durch und halten engen Kontakt zum Bürger, argumentieren die Unterzeichner. Zusätzlich seien mehrere Einsatzwagen der Polizei 24 Stunden an siebenTagen in der Woche im Stadtgebiet unterwegs, reagieren auf Notrufe und zeigen öffentliche Präsenz. „Entgegen der Darstellung ist somit durchgehend Polizei vor Ort. Es kommt also weniger darauf an, wo zum Beispiel Dienstpläne geschrieben werden, sondern wie viele Einsatzkräfte tatsächlich vor Ort sind.“ Die Unterzeichner erklären, dass sie sich überparteilich auch weiter dafür einsetzen, dass ausreichend mobile Einheiten der Polizei vor Ort sind und Sicherheit gewährleistet ist. Außerdem regen sie an, dass die örtliche Dienststelle besser ausgeschildert und leichter erreichbar im Rathaus angesiedelt wird. Dies sei bereits geplant, hatte Bürgermeister Rainer Bleek diese Woche angekündigt. Als eine Option werde auch das ehemalige Stadtcafé geprüft.