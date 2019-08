Vereinsticker : Schwimm-Stil-Training für Erwachsene im Freibad

Wie schwimme ich richtig in der Rückenlage? Das will die Schwimmmeisterin Interessierten zeigen. Foto: David J. Phillip/AP/dpa. Foto: dpa/David J. Phillip

Wermelskirchen (sng) Noch bis zum Ende der Saison am 25. August bietet Svenja Hirschhausen im Dabringhausener Freibad ein Schwimm-Stil-Training für Erwachsene an. Wie die Schwimmmeisterin erläutert, wenden sich diese Kurse an diejenigen, die bereits schwimmen können, aber dabei ihren Stil verbessern und optimieren wollen oder beispielsweise Brustschwimmen gut beherrschen, Kraul oder Rücken jedoch weniger.

Termine sind montags, dienstags, freitags, samstags und sonntags je ab 19.30 Uhr, wenn das Waldbad an der Linnefe bereits für den regulären Publikumsbetrieb geschlossen ist. „Je nach Teilnehmerzahl und deren Fähigkeiten dauert ein Kurs zwischen 30 Minuten und einer Stunde“, beschreibt Svenja Hirschhausen: „Bislang haben acht Teilnehmer mitgemacht, an den jeweiligen Abenden kommen erfahrungsgemäß zwei, drei oder vier. So kann ich mich gut auf die einzelnen Schwimmer konzentrieren.“

Einige der Teilnehmer seien bereits derart motiviert, dass sie nun das Schwimmabzeichen „Gold“ absolvieren wollten.