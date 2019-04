Konzert im Haus Eifgen : Schwestern im Geiste als „Goldkehlen“

Wermelskirchen Sophia Wahnschaffe gastierte zum zweiten Mal für die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) im Haus Eifgen und brachte die Band „Miss Sophie“ mit.

Stampfende Rhythmen und langgezogene „Oooohooo‘s“ erinnerten in Passagen von Sophia Wahnschaffe-Songs wie zum Beispiel „Ich bin noch nicht bereit zu gehen“ an tanzende Indianer, die sich um ein Lagerfeuer scharen. Solche Passagen erwiesen sich als besonders mitreißend – bei „Gib mir Gewissheit“ stiegen die Besucher singend in den Refrain mit ein. Die Sängerin und Gitarristin sowie ihre mit Bass, Schlagzeug und Gitarre besetzte Band bestiegen Hügel und Berge, in dem sie mit ihren Instrumenten das „volle Brett“ gaben, um dann mit sanften und leisen Tönen hinab ins Tal zu wandern oder auch dramatisch in einen imaginären Abgrund zu stürzen – Wahnschaffe versteht es, auf einzigartige Weise, die tägliche Achterbahnfahrt menschlicher Emotionen in ein musikalisches Kleid zu hüllen. Bei „Courage“ krachte es im Gebälk lahmer Knochen („Hab‘ ich Courage, hab‘ ich den Mut, das jetzt zu machen“) oder bei „Zirkus“ war ein gesellschaftskritischer Ansatz kaum überhörbar: „Wer macht hier die Regeln, wollt‘ ich mal fragen – ist diese Vorstellung bald vorbei.“ Die deutschsprachigen Wahnschaffe-Texte, die auf „Reim‘ dich oder ich fress‘ dich“ mutig verzichten, entführten die Zuhörer charmant in die Welt der Sängerin.