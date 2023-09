Frontalzusammenstoß in Wermelskirchen Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten in der Bandwirkerstraße

Ein 19-jähriger Wermelskirchener fuhr auf der Bandwirkerstraße mit seinem VW Polo mit seinem 16-jährigen Beifahrer in Richtung Burger Straße. Offenbar war er mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs und wurde aus der Rechtskurve getragen, so dass er in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegen kommenden BMW eines ebenfalls 19-jährigen Wermelskircheners, der in Gegenrichtung an einem abbiegenden Pkw vorbeifuhr und deswegen leicht zur Fahrbahnmitte steuerte.