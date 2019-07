Wermelskirchener Stadtmeisterschaften im Boule : „Schweinchen“-Jagd bei 30 Grad

Ulrike Hannemann (78) vom Team Wundertüte in Aktion: Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen spielte sie gegen das Team Bleek. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Für die Boulefreunde Wermelskirchen war es ein volles Wochenende. Am Samstag kamen Teams aus ganz NRW nach Wermelskirchen gekommen, um am Dellmann-Cup teilzunehmen und am Sonntag ging es sofort weiter mit dem nächsten Event: Zum elften Mal fanden am Schwanenplatz die Stadtmeisterschaften in Boule statt.

Von Susanne Katterwe

18 Teams kämpften in mehreren Runden gegeneinander um den Sieg und den Pokal für den Stadtmeister. Lizenzspieler waren bei diesem Wettkampf natürlich wieder nicht zugelassen und so hatten alle Spieler von klein bis groß gleiche und faire Chancen und eine ganze Menge Spaß.

„Natürlich ist es schön zu gewinnen und ab und zu schaffen wir das auch, ohne damit zu rechnen, aber eigentlich geht es uns nicht darum“, sagt Monika Müller vom Stadtverband der CDU Wermelskirchen. Gemeinsam mit ihren Kollegen Manfred Groß und Klaus Seeger ist sie als das Team „CDU Wermelskirchen 1“ bereits seit dem ersten Jahr der Stadtmeisterschaften dabei. „Man trifft hier immer nette Leute und hat Spaß. Das hält uns hier. Deshalb haben wir den Termin immer auf dem Schirm und sind jedes Jahr dabei.“

Noch zwei weitere Teams sind ebenso lange mit von der Partie. Zum einen die Big Balls und zum anderen die Mannschaft vom Fanclub SWG BL, dem Fanclub von Borussia Mönchengladbach. Nicht ganz so lange dabei war das jüngste Team des Tages: MAM-Gang, bestehend aus Melina, Abbey und Mara (elf und zwölf Jahre). Zum zweiten Mal machen die besten Freundinnen mit und sind voller Elan dabei, egal ob die Kugeln ihr Ziel treffen oder nicht.

Jünger war an diesem Spieltag nur Luca Janosi. Der noch Achtjährige war mit seinem Papa schon das dritte Mal dabei und hielt am Sonntag alle anderen Spieler auf Trab, denn er verhalf seinem Team, den Crazy Balls immer wieder zum Sieg. „Am meisten Spaß macht es mir, gegen die Gegner zu gewinnen“, lacht er und schnappt sich sofort wieder die nächste Kugel. Nach drei Runden, für die die jeweils gegeneinander antretenden Teams ausgelost wurden, ging es für die besten acht von ihnen in das Hauptturnier, also Viertel-, Halbfinale und Finale.