In Wermelskirchen : Schweigemarsch in der Innenstadt

Führten den Schweigemarsch an (v.l.): Wolfgang Wendland aus der Kirchengemeinde Tente, Superintendent Hartmut Demski, Pfarrerin Almuth Conrad, Bürgermeister Rainer Bleek und Initiator Tim Philipp. Foto: Stephan Singer. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Zu einem Gedenken an die Reichspogromnacht vor 81 Jahren trafen sich gut 200 Teilnehmer zu einer einstündigen Veranstaltung.

Die Zahl der vorbereiteten Liedzettel reichte nicht aus: Mit gut 200 Teilnehmern kamen mehr Bürger zum Schweigemarsch und zur Andacht im Gedenken an die Reichspogromnacht vor 81 Jahren am 9 November 1938, als die Organisatoren um Tim Philipp, Hanna Krauß und Pfarrerin Almuth Conrad erwartet hatten. Am Treffpunkt Eich 49, wo der von den Nationalsozialisten vertriebene Arzt Kurt Wohl wohnte, fand Tim Philipp eindringliche Worte angesichts der jüngsten Wahlergebnisse: „Wer sich jetzt noch fragt, wie 1933 die Nazis an die Macht kommen konnten, der läuft mit Scheuklappen herum. Wehret den Anfängen ist vorbei.“

Damit stellte sich Philipp in eine Reihe mit Michel Friedman, der bereits vor knapp zwei Jahren sagte: „Wer bei den heutigen Ereignissen noch von ‚Wehret den Anfängen‘ redet im Zusammenhang mit dem, was wir damals erlebt haben, hat überhaupt nichts begriffen.“

Info Wo war die Polizei? Unklare Situation Der Initiator des Gedenkens an die Pogromnacht mit Schweigemarsch und Andacht, Tim Philipp, zuckte am Ende der Veranstaltung mit den Schultern und sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich weiß gar nicht, wo die Polizei war. Ich dachte eigentlich, dass die kommen. Heutzutage kann eine derartige Veranstaltung ohne Polizei zumindest kritisch werden.“ Die Veranstaltung sei angemeldet und der Weg des Schweigemarsches von der Eich zum Markt abgesprochen gewesen: „So mussten wir auf der Eich den Bürgersteig nutzen und konnten nicht auf der Straße laufen.“

Das funktionierte erst auf der Kölner Straße auch ohne Polizei-Geleit. Dort lief der Schweigemarsch auf der Fahrbahn, Fahrzeuge mussten sich dahinter einreihen.

Kritik an Missständen dürfe niemals zu Diffamierung und Herabwürdigung führen, unterstrich Tim Philipp, der das Gedenken im November 2017 erstmals initiierte – damals absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Evangelischen Kirchengemeinde, inzwischen studiert er Evangelische Theologie in Marburg. Philipp warnte: „Es waren Menschen, die das NS-Regime schufen. Es ist passiert, also kann es wieder passieren.“ Die Gedenkveranstaltung vereine Kirche und Zivilgesellschaft, um das zu verhindern.

Bürgermeister Rainer Bleek, der den Schweigemarsch unter anderem mit Superintendent Hartmut Demski anführte, rückte klar, dass die Reichspogromnacht keine „Spontan-Aktion“, wie vielfach behauptet, gewesen sei: „Das belegen unmissverständliche Befehle, die noch heute schriftlich in den Archiven vorliegen.“ Und weiter: „Die Reichspogromnacht war der Beginn der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung – und nicht nur der Juden.“ Die Gefahren aufgrund von Verblendung und Hass seien wieder bedrohlicher geworden, blickte er in die Gegenwart: „Wir müssen uns allen Gefahren für Freiheit und Frieden, Menschenwürde und -rechte widersetzen.“