Schulfest in Wermelskirchen Schwanenschule feiert die Gemeinschaft

In dem kleinen Museumsraum in der Schwanenschule duftet es nach Kaffee. Gerade drehen Pia und Marlene an der alten Kaffeemühle, öffnen das hölzerne Schublädchen und blicken überrascht auf das feine Kaffeepulver. Gunhild Dahlhoff deutet auf die große Kaffeetafel. Das Pulver könne nun mit Wasser übergossen werden, dann entstehe Kaffee. Die beiden Viertklässlerinnen beginnen die feinen Sammeltassen unter die Lupe zu nehmen. „Manche Sachen habe ich schon mal im Freilichtmuseum gesehen“, erzählt Marlene.