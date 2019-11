Sessions-Eröffnungsparty der Dhünnschen Jecken : Schunkeln mit den „Schokolädcher“

Dhünn Sessions-Eröffnungsparty der Dhünnschen Jecken verwandelt „Jägerhof“-Saal in närrischen Hexenkessel mit zum Schneiden aufgewärmt „dicker“ Luft.

Alle Stühle und Tisch restlos besetzt, die Luft zum Schneiden „dick“: Der Gesellschaftssaal am Restaurant „Jägerhof“ in Dhünn-Neuenhaus verwandelte sich zur Sessions-Eröffnungsparty der Dhünnschen Jecken in einen närrischen Hexenkessel, der mit den auftretenden Akteuren ganz im Zeichen des kölschen Karnevals stand. Für den Sidepunkt des Abends, an dem es kaum noch einen Gast auf den Stühlen hielt, sorgten Anja Ehrhardt und Silvia Smolka, die als Duo „Schokolädcher“ eine halbe Stunde lang kölsche Tön „aus Leidenschaft“ (so sagen es die beiden Sängerinnen selbst) zum Besten gaben – Mitsingen, Mitklatschen und vor allem Schunkeln war da für das närrische Jecken-Publikum nicht nur selbstverständlich, sondern eine willkommene, wenn auch angesichts der Wärme im Raum schweißtreibende, Ehrensache. Die „Schokolädcher“ rissen mit Besucher mit – das war offensichtlich. Die beiden Damen wussten mit ihren Liedern zu begeistern und ganz genau, dass kölsche Junge joot bütze.

Was Bei der Eröffnungsparty durften sich Mitglieder, Unterstützer, Akteure und Freunde über den neuen Sessions-Orden freuen. Am blauen Band hängt eine gelbe Sonne, in deren Mitte sich eine Medaille um die eigene Achse dreht. Das Zentrum ziert das Logo der Jecken, darum ist das Motto zu lesen: „Wo mer sin, is Sunnesching“.

Ganz klassisch in Uniform mit Sakko und Mütze eröffnete der Dhünnsche Jecken-Vorstand den Abend, bevor zu späterer Stunde in legere Kostüme gewechselt wurde. „Ich freue mich jedes Jahr, wenn mein Sakko noch passt – aber das wird immer enger“, witzelte Mayk Dinstühler, um dann mit Jörg Runge alias „Dä Tuppes vum Land“ einen Künstler anzukündigen, der schon mehrfach mit seinen Büttenreden in Reimform für die Jecken auf Dhünner Bühnen, ob bei der Sessions-Eröffnungs- oder auch der Sitzungsparty, stand. In seinem aktuellen Programm erinnert sich „Dä Tuppes vom Land“ an vergangene Zeiten, vor allem an die 1980er-Jahre seiner Kindheit: „Schulterpolster, Bandsalat – ohne Handy auf Klassenfahrt.“ Und weiter: „Statt Piercings hatten wir Ahornnasen und Hüpfburgen waren bei uns noch aus Stein.“ Ein berühmtes Schauspieler-Duo stellte Runge in Kontrast zum digitalen Internet-Zeitalter: „Terence Hill und Bud Spencer waren unsere Influencer.“