Schultour und „Youthnited“-Festival ziehen immer weitere Kreise : Feuer und Flamme für Jugendprojekte

Schultour und „Youthnited“-Festival erfahren so viel Resonanz wie noch nie. Dabei ziehen die Projektideen immer weitere Kreise und übernehmen Vorbildfunktion für andere ehrenamtlich Engagierte. Sogar aus Ostdeutschland besuchten Interessierte die Veranstaltungen, um sich mit den Organisatoren auszutauschen.

Mit knapp 2000 Besuchern an drei Tagen konnte die dritte Auflage des „Youthnited“-Festivals auf dem Hof von Gaby und Rolf Sonnborn so viele Besucher verzeichnen wie noch nie. Charakteristisch für das Festival, bei dem in diesem Jahr elf Bands mit Stilrichtungen von HipHop, Rap, Rock, Pop bis hin zu Hardcore auftraten: Alle Musiker und ehrenamtlich engagierte Helfer bekennen sich zu ihrem christlichen Hintergrund, es gibt keinen Alkohol im Ausschank, der Eintritt ist frei, Zielgruppe sind vornehmlich Teenager im Alter von 14 bis 16 Jahren.

„Es ist einfach begeisternd, wenn wir erleben, wie Feuer und Flamme die Schüler an den Schulen sind“, beschreibt Christian Herbst die Schultour, bei der in diesem Jahr die beiden Bands „Solarjet“ und „Jack say free“ mit ihrem Tross elf Schulen in Wermelskirchen, Radevormwald, Paffrath, Remscheid, Wiehl, Hückeswagen, Opladen, Köln und Wipperfürth besuchten, im Unterricht für Fragen und Gespräche zur Verfügung standen und auch Kurzauftritte absolvierten. „In den Jugendlichen steckt so unendlich viel Potential und Talent. Gemeinsam erkennen und vermitteln wir, dass es sich lohnt, zu träumen und an sich zu glauben“, meint Christian Herbst. Von der „krassesten Schultour aller Zeiten“ spricht André Frowein, Leiter des Juca. Das Team habe sich verjüngt, Helfer und Musiker würden gleichberechtigt auf Augenhöhe agieren, jeder entlaste fortlaufend und nach Bedarf jeden.