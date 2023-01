In Wermelskirchen „Schultour“ leitet Azubi-Messe „Connect“ ein

Vom Automobilkaufmann bis hin zum Zerspanungsmechaniker – in nahezu jedem Unternehmen fehlt es an Fachkräften und vor allem an Nachwuchs. „Genau da wollen wir als Marketingverein für unsere lokalen Wirtschaftstreibenden Abhilfe schaffen“, sagt Jasmin Riemann. Die Geschäftsführerin von „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) will im März mit dem Vorstandsteam eine neue Veranstaltung aus der Taufe heben. Mit der Auszubildenden (Azubi)-Messe „Connect“ geht WiW neue Wege. „Die Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen“, meint Jasmin Riemann: „Wir müssen sie dort abholen, wo sie stehen und ihnen ihren Weg für den perfekten Start in die Zukunft ebnen.“