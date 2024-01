Ausbildung in Wermelskirchen Schultour bringt Jugendliche und Betriebe zusammen

Viele der Gymnasiasten, die am Dienstagmorgen an dem Berufsbildungsangebot des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) teilnehmen, wissen schon, welchen Weg sie einschlagen wollen. Andere orientieren sich noch. Zum vierten Mal ist die „Schultour“ mit Vertretern heimischer Betriebe seit Montag in den weiterführenden Schulen in Wermelskirchen unterwegs – der Startschuss fiel am Montag im Berufskolleg, nach dem Gymnasium am Dienstag stehen noch Sekundarschule und Verbundschule auf dem Plan.