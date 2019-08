Die Herbstkirmes vom 23. bis 27. August wirft ihre Schatten voraus : Erstmals auch Buden auf der Eich

Obere und untere Eich (Foto) waren immer schon fürs Publikum gesperrt. Erstmals werden in diesem Jahr dort auch durchgängig Buden aufgebaut. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen 265 Beschicker werden mit ihren Verkaufsständen, Fahrgeschäften und Buden die besondere Atmosphäre ausmachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Schon einige Male sind die Wermelskirchener in den vergangenen Jahren davon ausgegangen: „In diesem Jahr erleben wir unsere Herbstkirmes zum letzten Mal in der gewohnten Form.“ Nunmehr scheint es tatsächlich so zu sein: Vom 23. bis 27. August kann die einzigartige Kombination aus Rummel und Krammarkt in einem innerstädtischen Bereich letztmalig der Loches-Platz in gewohnter Form nutzen. Dann folgt der Umbau des Platzes, die Bauphase mit all ihren Unwägbarkeiten und dann nach Fertigstellung des Großprojekts auf dem Loches-Platz ein neues Gesicht der beliebten Herbstkirmes, deren Charme und Atmosphäre davon geprägt wird, nicht auf der grünen Wiese stattzufinden, sondern in der City – was letztlich eine Teilnahme von ortsansässigen Anliegern ermöglicht.

Paul Engelbracht, federführender Kirmes-Organisator beim städtischen Ordnungsamt, freut sich, dass sich in diesem Jahr noch mehr Schausteller angemeldet als sonst. Der „Run“ auf die Wermelskirchener Kirmes ist ungebrochen. Einen wesentlichen Bestandteil des bunten Treibens bildet der traditionelle Krammarkt im Bereich Jörgensgasse, Schiller- und Kattwinkelstraße, für den Engelbracht stattliche 154 Standbetreiber aus dem gesamten Bundesgebiet verpflichten konnte. „Teilweise kommen die Händler seit mehr als 40 Jahren oder in zweiter und dritter Generation und haben sich auf Wermelskirchens Krammarkt an einem festen Standort etabliert“, stellt die Stadtverwaltung fest.

Info Fassanstich ist bereits um 16 Uhr Start Die Kirmes wird am Freitag, 23. August, mit dem offiziellen Fassanstich um 16 Uhr eröffnet und findet ihren Abschluss am Dienstag, 27. August, mit einem von den Schaustellern finanzierten Höhenfeuerwerk um 22 Uhr. Einzelhandel Am 25. August sorgt ein verkaufsoffener Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr für zusätzliches Leben in der Innenstadt.

Schon im Vorgriff auf den künftigen Umbau des Loches-Platzes aber auch zur grundsätzlichen Steigerung der Attraktivität gelingt in diesem Jahr der „Schulterschluss“ von Jörgensgasse, Dabringhausener Straße und Eich, kündigt Paul Engelbracht an. Sogenannte Reihengeschäfte, wie Los- oder Wurfbuden, bilden nebeneinander aufgereiht eine Perlenkette als Verbindung zwischen den Hotspots auf dem Loches-Platz und am Bermuda-Dreieck (Centrale, Balkan, Venezia) sowie dem Schwanenplatz.

Dort erwartet die Besucher das typische Symbol für einen Rummel schlechthin: Das Riesenrad Columbia Rad III steht am Ende des Streifenparks auf der Jahnstraße und damit noch etwas höher als der Schwanenplatz – damit bietet das 38 Meter hohe Riesenrad aus den 26 Gondeln nicht nur einen tollen Ausblick auf das Bergische Land bis nach Köln, sondern ebenso einen imposanten Anblick. Und wer den Sonnenuntergang abwartet, um eine der Gondeln zu besteigen, kann auf ein Erlebnis „schwebend zwischen Nachthimmel und Kirmes-Lichtermeer“ zählen, kündigt die Stadt Wermelskirchen als Kirmes-Veranstalter an. Zu Kinderkarussell, Formel-Eins-Achterbahn und Auto-Scooter gesellt sich auf dem Schwanenplatz das Laufgeschäft Krumm- und Schiefbau. Der Musik-Express sowie das Kettenkarussell sind angestammte Klassiker auf dem unteren Loches-Platz. Die Riesen-Schiffsschaukel The Real Nessy mit einer Schwungweite von 30 Metern ist genauso eine alte Bekannte auf Herbstkirmes.

106 Beschicker werden den Rummel zur 423. Auflage der Kirmes bestücken, womit es mit den Krammarktständen insgesamt 265 Fahrgeschäfte, Buden und Verkaufsstände geben wird, wie Paul Engelbracht rechnet.