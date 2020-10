Regelung in Wermelskirchen : Darf mein Kind mit Schnupfen in die Schule?

Wermelskirchen Am Montag geht der Schulbetrieb wieder los. Nach zwei Wochen Herbstferien haben sich ein paar Dinge geändert. Welche Maßnahmen jetzt in Wermelskirchen gelten und worauf Eltern achten müssen.

Die Zahlen in der Stadt steigen wieder, die Unsicherheit von Eltern, Schülern und auch Lehrern ist groß. Wie ist das mit der Maskenpflicht, mit dem Lüften im Winter? Wir klären, was jetzt beachtet werden muss.

Muss mein Kind in der Schule und im Unterricht eine Maske tragen? Mit dem Ende der Herbstferien müssen Schüler ab der 5. Klasse ab kommendem Montag im Unterricht wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch in Düsseldorf angekündigt.

Wie oft muss in Klassenräumen gelüftet werden? Das Umweltbundesamt hat in der vergangenen Woche Empfehlungen für die Belüftung von Schulen in der Pandemie vorgelegt. Demnach soll in den Klassenräumen während des Unterrichts alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten gelüftet werden. Außerdem soll während der gesamten Pausendauer gelüftet werden.