SPD-Antrag wurde in der Sitzung des StuV diskutiert : Zu teuer – Schulradweg-Planung auf Eis gelegt

SPD-Antrag wurde in der Sitzung des StuV diskutiert

Gerademal drei Schüler nutzten am Dienstagmittag die Fahrradständer am Gymnasium. Platz ist für 72. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die SPD wollte mehr Service und mehr Sicherheit für radfahrende Schüler. Doch die Verwaltung hat für so ein Konzept kein Personal.

„Taxi Mama“ ist für viele Schüler der bequemste Weg zur Schule. Und in den Augen vieler Eltern auch der sicherste im dichten Straßenverkehr. Auch in Wermelskirchen. Nicht nur aus ökologischen Gründen regt sich aber Widerstand gegen den Bring- und Abholdienst der Eltern und gegen die Szenen, die sich vor manchen Schulen vor Unterrichtsbeginn abspielen. Der Weg zur Schule mit dem Fahrrad könnte eine Alternative sein.

Ein Thema sei das Radeln zur Schule allerdings nur für die weiterführenden Schulen, denn Grundschüler dürfen erst nach der Fahrradprüfung in der vierten Klasse auf die Straße. Bis zum Alter von zehn Jahren dürfen Kinder auf dem Gehweg Rad fahren, erinnerte er.

„Den Impuls für den Antrag gab uns die schlechte Note, mit der Wermelskirchen beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) abgeschnitten hat“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein. Auch in Puncto Sicherheit stand die Note 4 im Zeugnis über die Fahrradfreundlichkeit der Stadt. Wo sind die neuralgischen Punkte? Wie können sie fahrradfreundlicher werden? Wie hoch sind dafür die Kosten? All diese Fragen sollten geklärt werden, um das Radfahren zur Schule attraktiver zu machen, um eine Akzeptanz zu erreichen, begründete die SPD ihren Vorstoß.

Die Politiker erinnerten in diesem Zusammenhang an einige Schwachstellen im Radwegenetz: Im Bereich des Hotels „Zur Eich“ sieht Henning Rehse (WNKUWG) angesichts der Spurführung eine Gefährdung von Radfahrern. Außerdem vermisse er einen Hinweis oder Link, wo Bürger die Schulwegpläne einsehen können.

Und Randolph Schmidt (CDU) regte an, die Sicherheit der Radfahrer, die von der Balkantrasse in die Innenstadt fahren, zu verbessern. Jochen Bilstein zeigte sich am Ende damit einverstanden, dass zunächst auf Anregung der Radfahrer punktuell nachgebessert wird.