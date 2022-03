Bildung in Wermelskirchen : Integration in den Regelschulbetrieb

Wermelskirchen Durch den Krieg in der Ukraine flüchten derzeit viele Mütter mit ihren Kindern nach Deutschland, auch ins Bergische. Für die Kinder und Jugendlichen gilt die Schulpflicht.

Mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine kommen viele Kinder und Jugendliche auch ins Bergische. Für sie gilt die Schulpflicht. Wie das aber ablaufen wird, ist noch völlig offen. Die Stadt Wermelskirchen als Schulträger ist dafür nicht zuständig und verweist an den Kreis. Birgit Bär, Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises, sagt auf Anfrage der Redaktion: „Wir haben noch keine Zahlen von Kindern, die zu uns kommen. Es ist eigentlich noch viel zu früh, darüber Aussagen zu treffen, da wir am Anfang stehen.“

Für Flüchtlinge, die der Schulpflicht unterliegen, gibt es eigentlich Seiteneinsteigerklassen. Solche Klassen gibt es in Wermelskirchen nicht – „noch nicht“, so Bär. Alles sei ein dynamischer Prozess, und man wisse jetzt nicht, wie es vielleicht in zwei Wochen aussehen werde. In Seiteneinsteigerklassen werden Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache unterrichtet und sollen dort die deutsche Sprache erlenen.