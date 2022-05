Schule in Wermelskirchen : Luisa und der Anti-Stressball

Eine der 16 Stationen beim Schulfest in Tente: Lehrerin Felicitas Brust bastelte mit den Kindern Anti-Stressbälle. Foto: Jürgen Moll

Tente Spiel, Sport und Basteln endlich wieder ganz entspannt: Das Schulfest an der Haiderbach-Grundschule in Tente lockt hunderte Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Die können nicht nur Kinder manchmal gut gebrauchen: „Sorgenfresserchen“, gebastelt aus Briefumschlägen, versehen mit angeklebten Monsterzähnen und bunt bemalt, bildeten eine von insgesamt 16 Mitmach-Stationen beim Schulfest an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Haiderbach in Tente.

Bei Lehrerin Felicitas Brust im Klassenraum der 3c galt es Anti-Stressbälle zu basteln. Dafür musste Sand durch einen abgeschnittenen PET-Flaschen-Kopf als Trichter in einen Luftballon gefüllt werden – dabei waren dünne Finger also durchaus von Vorteil. Anschließend wurde der Luftballon zugeknotet, ein weiterer übergestülpt und schon war die etwas größer als ein Tischtennisball geformte Kugel zum Kneten und Knautschen fertig.

Gut gelang das unter anderem der achtjährigen Haiderbach-Schülerin Luisa, die mit ihrer fünfjährigen Schwester und ihren Eltern zum Schulfest gekommen war. Sie erzählte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Bastelstation mit den Anti-Stressbällen hat mir am besten gefallen.“ Und weiter: „Die kann man einfach in die Tasche stecken und wenn man sich mal ärgert, nimmt man die in die Hand, drückt darauf herum und schon geht es einem besser.“

Den Jungen und Mädchen, die mindestens acht der 16 Stationen absolvierten, winkte als Belohnung ein Wassereis. „Das haben wir bewusst so gemacht, damit die Kinder sich Stationen, wo sie Lust drauf haben, aussuchen können“, sagte Rektorin Marion Klein, die sich über den regen Zulauf von 800 zum Schulfest angemeldeten Besuchern freute: Hausmeister Sven Nocon, der während des Schulfestes mit helfender Hand unterstützte, freute sich ebenfalls: „Für die Schulgemeinschaft ist das einfach schön, denn manche Leute kennen sich ja wegen der Pandemiezeit noch gar nicht – vor allem die der Klassen der ersten beiden Jahrgänge.“