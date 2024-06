Grundschulen in Wermelskirchen Gemeinsam gefeiert wie „Anno dazumal“

Mit selbst gebastelten Laufkarten stürmten die Kinder mit ihren Eltern von Station zu Station – und stärkten sich am Ende am Buffet und am Grill. Die Eltern hatten auch einen bunten Cocktailstand vorbereitet, an dem es für wenige Dhünntaler bunte Säfte mit kleinen Schirmchen zu kaufen gab. „Wir freuen uns, dass heute die ganze große Schulgemeinde auf den Beinen ist“, stellte Friederike Kelzenberg-Gerloff am Nachmittag zufrieden fest.