Ausbildung in Wermelskirchen : Schülern fehlen oft Ideen für die Zukunft

Wermelskirchen Schüler und Ausbildungsbetriebe finden seltener zusammen als früher. Anne Sela und Kai Schmied, Berufsberater der Agentur für Arbeit, unterstützen Schüler auf dem Weg in die Zukunft.

Dabei gibt es gleich mehrere Herausforderungen: „Wir erleben in unserem beruflichen Alltag häufig, dass Schüler mit Blick auf die Berufswelt nach der zehnten Klasse überfordert und ideenlos sind“, sagt Anne Sela. Informationen geben es Dank des „Internets in der Hosentasche“ im Überfluss. Die Berufsbilder seien so vielseitig, dass den Schülern meist der Überblick fehle. „Schüler meiden dann die Entscheidung“, sagt Kai Schmied, „sie warten auf eine bessere Variante.“ Liegt ihnen also das Angebot eines Unternehmens für einen Ausbildungsplatz vor, unterschreiben sie lieber nicht – es könnte ja etwas Besseres kommen. „Das zeigt: Auch die Anspruchshaltung der Jugendlichen hat sich verändert“, sagt der Berufsberater. Die Bereitschaft, fünf Tage in der Woche acht Stunden lang zu arbeiten, schwinde. Wer in seinem Praktikum auf Baustellen kehren müsse, fühle sich schlecht behandelt. Nur noch ganz wenige Schüler hätten überhaupt einen Nebenjob. „Damit wir uns richtig verstehen“, sagt Anne Sela, „das ist kein Vorwurf an die Generation Jugend“. Sich selbst auf die Suche nach Informationen zu machen und sich selbst zu verpflichten: Das würden die Jugendliche heute nicht mehr lernen. Dazu kommt: Längst sei die Information bei den Schülern angekommen, dass viele Betriebe händeringend nach Fachkräften suchen. Aber: „Die Arbeit liegt trotzdem nicht auf der Straße“, sagt Kai Schmid, „es ist längst nicht in allen Branchen möglich, auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Ausbildungsstelle zu finden.“