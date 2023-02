Karneval in Wermelskirchen Schüler übernehmen Catering im Karneval

Karte kaufen, Kostüm anziehen und vor den Abi-Vorklausuren noch mal gemeinsam feiern: Für gewöhnlich nutzen viele Abiturienten die Karnevalstage gerne, um noch mal ausgelassen zu feiern. „Viele von uns feiern Altweiber in der Mehrzweckhalle“, sagt Julia Schnell. Und dann grinst sie. Denn in diesem Jahr stehen die Vorzeichen ganz anders: Die Abiturienten haben sich bereit erklärt, bei der Altweiberparty das Catering in der Mehrzweckhalle zu übernehmen. „Natürlich können wir trotzdem mal ein Bierchen trinken“, sagen Julia Schnell und Joelle Zintner, „aber wir haben eben auch Verantwortung“. Der Rückhalt in der Jahrgangsstufe ist groß. Schließlich können sich die Abiturienten mit dem Catering ein paar Euro dazu verdienen – für die Abikasse und die Ausrichtung des Abiballs. Zeitlich passe es auch ganz gut. Wäre Karneval eine Woche später gewesen, wäre es knapp geworden, sagt Julia Schnell. Dann nämlich beginnen die Abi-Vorklausuren. „Es fing damit an, dass ich in einer Sitzung des Festausschusses bei uns im Dorf saß und die Sprache auf Altweiber kam“, sagt Julia Schnell. Sie selbst ist tief verwurzelt im Karneval, engagiert sich für das Training des Jugendtanzkorps. Als die Karnevalisten im vergangenen Jahr dann über die Party an Altweiber berieten, erinnerten sie sich an Abiturjahrgänge des Gymnasiums, die in der Vergangenheit bereits die Verpflegung der Besucher übernommen hätten. Wen sie ansprechen könnten, grübelten die Karnevalisten. Und da hob Julia Schnell ihren Arm. „Ich musste das natürlich noch im Jahrgang absprechen“, sagt sie. Noch am selben Abend schickte sie eine lange Nachricht in die WhatsApp-Gruppe der Abiturienten am Gymnasium. „Ich brauchte ja Mitstreiter“, erklärt Julia Schnell.