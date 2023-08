Schulleben in Wermelskirchen Schüler sprayen Graffiti zum Stadtjubiläum

Auch Veneman schwärmt von einer entspannten Zusammenarbeit mit den Schülern: „Selbst wenn es am Anfang manchmal Diskrepanzen gibt, am Ende denkt da keiner mehr dran“, sagt er. Stattdessen sind die Schüler in ihr Projekt vertieft. „Kunst verbindet eben“, so Veneman. Hinter dem Graffiti stecke aber noch mehr, ergänzt er dann. „Ich lasse etwas von mir auf dieser Welt zurück“, erklärt er die Magie der Kunst auf großen Wänden. Dieses Gefühl habe er selbst beim Sprayen. Und dieses Gefühl habe er an diesem Morgen auf dem Schulhof auch bei den Schülern wahrgenommen.