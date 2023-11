Ausbldung in Wermelskirchen Schüler lernen bei „carpe diem“ den Pflegeberuf kennen

Nachdem der Obstsalat verzehrt ist, macht Lehrer Alexander Walter die Musik an. Zum Lied „Ich zähle täglich meine Sorgen“ stimmen die Tagesgäste fröhlich singend ein. Ebenso haben sich die Schüler verschiedene Bewegungsübungen im Sitzen einfallen lassen, die sie vormachen. Schon bald wird gemeinsam geklatscht, geschüttelt, geschnipst und gestampft. So geht eine unterhaltsame Stunde zu Ende. An Ideen für den nächsten Besuch mangelt es nicht. „Wir werden uns vorher besprechen und die nötigen Materialien besorgen“, kündigt das Schüler-Lehrer-Team schon an.