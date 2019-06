„Lauf gegen den Hunger“ in Wermelskirchen : Schüler schwitzen für den guten Zweck

Die Schüler hatten Spaß am Laufen für den guten Zweck. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Mehr als 500 Kinder und Jugendliche der Sekundarschule und der Realschule gingen gestern zum Sponsorenlauf auf die Strecke. Sie schwitzten für den guten Zweck.

Kurz bevor für die Sechstklässler der Startschuss fällt, strecken die Kinder ihre Arme in die Luft. „Wir laufen“, ruft Sportlehrer Nils Biermann durch das Mikrofon. Und aus rund 75 Mündern schallt es laut zurück: „Gegen den Hunger“. Und dann legen die Mädchen und Jungs los. Eine Stunde lang können sie auf der Strecke rund um das Schulgebäude an der Rot-Kreuz-Straße Runden sammeln. „Wie schnell die Schüler laufen und wie viele Runden, ist ihnen selbst überlassen“, erklärt Sportlehrer Torsten vom Stein. Die Temperaturen machen es den Teilnehmern nicht leichter, aber trotzdem starten sie gut gelaunt ihre Runden – vorbei an dem alten Realschulgebäude, dann ein Stück Straße bis zum Sportplatz, auf dem die Unterstufe ein Völkerballturnier austrägt, dann eine kleine Steigung und zurück zum Startpunkt. Dort warten schon Mitschüler als Streckenposten und markieren auf den Aufklebern, die auf den T-Shirts und Trikots angebracht sind, mit einem Strich die nächste Runde. Schließlich zählt am Mittwochmorgen jeder Meter: Die rund 500 Schüler der Sekundarschule und die Zehntklässler der Realschule haben für ihre Runden Sponsoren gesucht – und gefunden. Zwischen 50 Cent und zwei Euro bezahlen Eltern, Großeltern oder Nachbarn für jede Runde. Und das Geld kommt am Ende Hilfsorganisationen zugute, die gegen den Hunger in der Welt kämpfen.

Die Idee hat Nils Biermann von seiner alten Schule in Berlin mitgebracht – und ist damit im Kollegium der Sekundarschule auf offene Ohren getroffen. „Auf dieser Welt gibt es andere Kinder mit anderen Problemen“, sagt Torsten vom Stein, „und wir wünschen uns, dass unsere Schüler, Mitgefühl entwickeln und für diese Probleme sensibilisiert werden.“ Das sei ein bisschen aus der Mode gekommen, umso wichtiger sei es der Schule, mit den eigenen Schülern über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Und deswegen haben Lehrer und Schüler den Sponsorenlauf im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht vorbereitet. Dank der Initiative „Lauf gegen den Hunger“ ist die Schule mit Sponsorenheftchen und Trikotaufklebern, mit Werbebannern und Elternbriefen versorgt worden – und die Initiative entscheidet auch, an welche Hilfsorganisation das Geld am Ende fließt. „Im nächsten Jahr entscheiden wir dann mit, wohin das Geld geht“, sagt Torsten vom Stein.

Info Initiative hilft Menschen weltweit Aktion Im vergangenen Jahr haben 500.000 Schüler an 1900 Schulen am Lauf gegen den Hunger teilgenommen. Fünf Millionen Euro sind dadurch zusammengekommen. Der Erlös des Sponsorenlaufs der Sekundarschule steht noch nicht fest. Hilfe Die „Aktion gegen den Hunger“, die hinter dem Sponsorenlauf steht, engagiert sich weltweit gegen Mangelernährung und für den Zugang zu sauberem Wasser. In diesem Jahr arbeitet die Initiative vor allem im Tschad.