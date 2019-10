Aktion in Wermelskirchen : Schüler lassen ihre Impfpässe prüfen

Wermelskirchen Um für die Bedeutung von Impfungen zu sensibilisieren, führt der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Rheinisch-Bergischen Kreises Jahr für Jahr eine Impfpass-Aktion an Schulen durch. Insgesamt 1185 Impfpässe von Siebtklässlern wurden im ersten Jahresquartal kontrolliert.

Die fünf Schulen, die bei der Aktion prozentual die meisten Pässe vorlegen, werden mit Geldpreisen belohnt: Auf Platz 1 war in diesem Jahr etwa die Städtische Realschule Rösrath. Unter die ersten fünf schaffe es die Sekundarschule Wermelskirchen leider nie, sagt Schulleiter Dietmar Paulig. „Allerdings liegen wir immer im Mittelfeld und gehen offensiv mit dem Thema um.“ Vor der Aktion informiere die Schule die Eltern in einem Schreiben, das – wenn nötig – auch in eine Fremdsprache übersetzt wird. Auch das Gymnasium Wermelskirchen nimmt regelmäßig an der Aktion teil. Allerdings sei die Teilnahme-Quote unter den Schülern eher mittelmäßig, sagt Andree Sohmen, pädagogischer Leiter des Gymnasiums und Leiter des Sanitätsdiensts. „Die Impfpässe, die abgegeben werden, sind jedoch immer gut geführt“, sagt er.