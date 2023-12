Ausbildungsmesse in Wermelskirchen Schüler können bei der „Connect“ ihre Zukunft planen

Insgesamt 50 Unternehmen haben sich für die zweite Auflage der „Connect“ am 9. März 2024 im Bürgerzentrum angemeldet. Die Kapazitäten im Bürgerzentrum sind längst ausgeschöpft. Weiterer Platz wurde bereits 2023 durch Zelte auf dem Rathausplatz geschaffen. Darauf setzen die Veranstalter wieder. So ist am 9. März 2024 zum Beispiel ein „Handwerkerzelt“ geplant. Handwerksbetriebe waren bei der Premiere nur wenige bei der Messe dabei. Vor allem große Betriebe verschiedener Branchen hatten Ausbildungsleiter und Auszubildende an die Messestände gesandt. Viele der Aussteller kommen nun wieder und beweisen so einmal mehr den Erfolg des Konzeptes.