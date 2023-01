Holocaust-Gedenktag in Wermelskirchen Schüler erinnern sich an Fahrt nach Auschwitz

Die rund 50 Besucher im Haus Eifgen hatten Zeit und Gelegenheit, sich die Ausstellung anzusehen, die auf mehreren Stellwänden aufgebaut war. „Da sind sehr viele Erinnerungen an unsere Studienfahrt hochgekommen“, sagt Manuel Wiemann. Sein ehemaliger Mitschüler Remigiusz Butza ergänzt: „Die Erlebnisse auf der Fahrt haben uns als Schüler damals auf jeden Fall näher zusammengebracht. Das war schon im Bus spürbar.“ Es ist sehr still, als zuerst Alexander Schuster den zweiteiligen Text vorliest, den die Schüler als Bericht über die Fahrt verfasst haben. Dazwischen werden Gedichte verlesen, ebenfalls von den Schülern, ebenfalls von vor 15 Jahren. „Nun standen sie alle an der Wand/Nebeneinander Hand in Hand/Plötzlich ein Schuss, da ein Schrei/Ihr Leben, das war jetzt vorbei“, liest etwa Remigiusz Butza aus dem Gedicht „Die schwarze Wand“, das er damals geschrieben hat.