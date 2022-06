Sekundarschule Wermelskirchen : Schüler bringen Dystopie auf Bühne

40 Schülerinnen und Schüler probten am Mittwoch im Theater-Workshop zum Buch „Die Welt, von der ich träume“. Foto: Laura Wagener Foto: Laura Wagener

Wermelskirchen Thema des Theater-Workshops ist ein Jugendroman über den Klimawandel. Die Ergebnisse werden am Montag präsentiert. Im Nachgang bringen sie Baumbilder an einem neu gepflanzten Baum auf dem Friedhof an.

„Die Welt, von der ich träume“ – mit diesem Gedanken beschäftigen sich derzeit die Schüler der Sekundarschule. Das gleichnamige Buch von Autorin Marie Pavlenko erzählt von einer dystopischen Zukunft, in der die Welt zur Wüste geworden ist und Baumjäger die letzten überlebenden Bäume suchen. Es ist eine gesellschaftskritische Geschichte über den Klimawandel, die die Schüler in wenigen Tagen auf der Bühne vor Publikum aufführen wollen.

Im Rahmen eines Theater-Workshops setzten sich die Kinder der 5. und 6. Klasse mit dem Buch auseinander. „Die 6er haben das Buch in großen Teilen gelesen und innere Monologe dazu verfasst“, berichtet Lehrerin Katja Glücks. In vier Gruppen – unterstützt von mehreren Lehrerinnen und zwei externen Theaterpädagoginnen – bereiten sich die Kinder auf die Präsentation vor – AG Text, AG Kunst, AG Sandbild und AG Bühne.

Die sieben Schüler des Leseclubs der AG Texte formulierten zur Vorbereitung eigene Texte zu der Fragestellung „Was ist meine Traumwelt?“. „Echte Freunde, viele Tiere und Geld“, ist Angelinas Antwort. In ihrer Traumwelt lebt sie mit 168 Katzen, drei Hamstern und einem Löwen zusammen. „Alles ist gratis, es gibt sehr viele Felder und fast jeder ist nett.“ Mitschüler Leon stellt sich als Planet vor. Auf ihm steht eine Flagge und ein menschlicher Fußabdruck, erzählt er. Ronja und Lisa träumen vor allem von einer Welt, in der kein Krieg herrscht. „In meiner Welt gibt es nur Frieden“, sagt Lisa. „Viel Natur, nur Busse und keine Autos. Und wenig Fleisch, weil ich nicht will, dass Tiere geschlachtet werden.“ Ronja ergänzt: „Jeder kann alles sein. Es gibt nur Menschen, die weder arm noch reich sind.“

Währenddessen gestalteten AG Kunst und Sandbild das Bühnenbild. Laubblätter und echter Sand kamen dabei zum Einsatz. „Wir wollen einen Sandsturm imitieren“, sagt eine Sechstklässlerin. Die AG Bühne unter der Leitung der Theaterpädagoginnen Ise Dederichs und Birgit Mehrmann soll mithilfe eines Storyboards von acht Bildern die Geschichte der Buch-Protagonistin Samaa visualisieren.

Insgesamt 40 Kinder sind an dem Projekt beteiligt. Initiiert wurde es vom „Arbeitskreis Jugendliteratur“ und dessen Vorsitzenden und ehemaligen Hauptschullehrerin Marie-Louise Lichtenberg. Sie gründete auch den bis heute bestehenden Leseclub.