Finnen zu Gast in Wermelskirchen Schüler blicken beim Austausch über den Tellerrand

Am Anfang gab es manchmal irritierte Blicke. Das Klassenbuch liegt in Papierform auf den Schreibtischen und nicht digital. „Und hier gibt es mittags gar kein warmes Essen in der Schule für alle“, sagt der zwölfjährige Viljami und erzählt dann von der Regelung in seiner finnischen Heimat, in der jeder Schüler mittags auf Staatskosten ein warmes Essen bekommt. Und die Schultage seien in Deutschland viel kürzer, hat Ella festgestellt – und sich darüber strahlend gefreut. Ein Mädchen kam in den ersten Tagen vom Besuch im Supermarkt ganz überrascht zurück: In Deutschland gebe es so viele verschiedene Süßigkeiten, stellte sie fest.