Gymnasium Wermelskirchen : Schüler auf „Tablet-Rallye“ in der Stadtbücherei

Wermelskirchen Im Rahmen der Bildungspartnerschaften mit Schulen erkunden Gymnasiasten der fünften Klasse spielerisch die Stadtbücherei. Die Aktion verknüpft die Nutzung von traditionellen und modernen Medien.

Während Adrina im Regal mit Koch- und Backbüchern stöbert, tippt Alina auf dem Display des Tablets, das sie in der Hand hält. Teamwork ist gefragt, denn für Bücher, Spiele oder DVDs und den mobilen Mini-PC bedarf es mindestens vier, besser sechs Hände. Die beiden zehnjährigen Mädchen gehören zur Klasse 5c des Wermelskirchener Gymnasiums, die mit 28 Schülerinnen und Schülern eine „Tablet-Rallye“ in der Stadtbücherei machen.

„Es macht Spaß und ist spannend“, kommentieren Adrina und Alina kurz und knapp im Gespräch mit unserer Redaktion, um dann gleich wieder konzentriert den Blick auf Buchseiten und Tablet-Display zu richten: 100 Punkte meldet das mobile Endgerät – ein klares Zeichen dafür, dass die Aufgabe mit Bravour bestanden wurde. „Die Aufgabe an dieser Station war, ein Rezept herauszusuchen“, erläutert Adrina. Zuvor mussten die Mädchen dafür den Bücherei-Bereich mit Koch- und Backbüchern finden. Letztlich entscheiden sich Adrina und Alina für ein Backbuch mit viel pinken Farben, fotografieren mit dem Tablet die Doppelseite mit dem Rezept für Rosen-Macarons ab und laden das Foto, was die App als Nachweis für das Absolvieren der Aufgabe wertet. Dass die Schülerinnen dabei ständig einen Mund-Nasen-Schutz tragen, stört sie nicht – das Aufsetzen und Abnehmen der Masken kennen sie aus dem Schul-Alltag.

Zehn Stationen müssen die Gymnasiasten in der Bücherei ansteuern, an jeder gilt es eine Aufgabe zu lösen. „Die Fragen erfordern Nachdenken, sie sollen herausfordern“, stellt Stadtbücherei-Leiterin Kathrin Ludwig fest: „Die Schüler unterstützen sich gegenseitig.“ Die Tablets stellt die Bücherei zur Verfügung, die App das Land NRW. „Damit haben wir uns die Rallyes ausgetaucht. Es gibt sie für Vorschul- und Grundschulkinder sowie zwei für Schüler von weiterführenden Schulen.“ Die Rallyes, die ein spielerisches Kennenlernen der Stadtbücherei im Rahmen von Bildungspartnerschaften mit Schulen ermöglichen und letztlich Lese-Förderung in den Fokus rücken, gibt es seit über zehn Jahren. Anfangs in Papierform, seit drei Jahren mit Nutzung der Tablets. „Wir wollen Schritt halten mit der Lebenswirklichkeit der Jungen und Mädchen. Deshalb passen wir an und entwickeln weiter“, sagt Kathrin Ludwig: „Es ist wichtig, unser Angebot vorzustellen, damit die Kinder wissen, was es hier alles gibt.“ Durch solche Aktionen würden stets „ein paar neue Bücherei-Nutzer hängen bleiben“.