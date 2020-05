Am Gymnasium in Wermelskirchen : Schriftliches Abi geschafft – Abiball fällt aus

Am Gymnasium in Wermelskirchen

Wermelskirchen Unter erschwerten Bedingungen fanden die Abiturprüfungen statt. Jetzt stehen die mündlichen an. Bis zu 40 Lehrer waren teilweise im Einsatz. Wie die Zeugnisausgabe erfolgt, ist noch völlig offen.

Über Wochen hatte die Politik darüber diskutiert, die Abiturienten ohne Abschlussprüfungen zu entlassen. „Als die Schüler im April dann aber in den Unterricht zurückgekehrt sind, ahnten wir, dass auch die Prüfungen stattfinden würden“, sagt Koordinatorin Ulrike Gerber, „unter Auflagen.“ Der Kraftakt sei für die Schule groß gewesen, sagt sie. Hätten zum Beispiel die 23 Schüler eines Mathe-Leistungskurses in normalen Zeiten zur Prüfung in einem Raum gesessen, seien wegen der Abstandsregelungen nun drei Räume nötig gewesen – „und damit entstanden auch deutlich mehr Aufsichtszeiten“, sagt Gerber. An den beiden Großkampftagen waren bis zu 40 Lehrer im Einsatz. Springer mussten die Kommunikation zwischen den Räumen ermöglichen, wenn es Fachfragen gab. Lehrer mussten den Toilettengang der Schüler aus verschiedenen Räumen im Blick behalten. Die Schüler der Q1 und der Einführungsstufe, die bereits wieder zum Unterricht kamen, mussten zuhause bleiben, um genug Räume in der Schule vorhalten zu können. „Aber trotzdem hatten wir ein Abiturgefühl, als es erstmal los ging“, erzählte Stallmann.