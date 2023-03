Justiz in Wermelskirchen Schöffe – ein Ehrenamt mit besonderer Verantwortung

Frank Kaluscha blickt auf seine Zeit als Jugendschöffe zurück: „Das kann man gut machen. Aber mir hat auch eine Legislaturperiode gereicht. Klar ist: Bei solchen Verfahren in so einer bedeutenden Rolle muss man sich konzentrieren – ich habe immer mitgeschrieben, um nichts zu überhören oder zu übersehen.“ Je nach Art der Verfahren habe er als Schöffe Tage am Bergisch Gladbacher Amtsgericht erlebt, in denen mal ein Fall behandelt, mal sogar drei bis vier Fälle verhandelt wurden. Er betrachte Jugendarbeit und -themen als persönlichen Interessensschwerpunkt, sagt Frank Kaluscha, der beruflich als Lehrer arbeitet. Deshalb sei er als Schöffe beim Jugendgericht auch richtig aufgehoben gewesen. Kaluscha blickt auf einen aktuellen Fall vor dem Landgericht in Köln: „Bei so einem Verfahren wegen Kindesmissbrauchs wollte ich nicht Schöffe sein.“ Der ehemalige Schöffe beschreibt: „Schlimm waren immer die Verfahren wegen Körperverletzung. Da herrscht eine Gemengelage aus ‚Wer hat angefangen‘, sehr oft Trunkenheit und fehlender Erinnerung an das Geschehen. Daraus die Wahrheit herauszukristallisieren ist spannend, aber nicht einfach.“