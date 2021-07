Angeblicher Chefarzt Dr. Weber : Schockanrufer erbeuten 3400 Euro von Seniorin in Wermelskirchen

Wermelskirchen Betrüger redeten einer 90-Jährigen ein, dass ihr Sohn im Sterben liege und nur ein 16.000 Euro teures Medikament ihm helfen könne. Die Arzei sei angeblich schon mit dem Hubschrauber auf dem Weg.

Das ist einfach nur widerlich: Unbekannte haben am Mittwochvormittag eine 90-jährige Wermelskirchenerin angerufen. Dabei wurden ihr schockierende Nachrichten über ihren Sohn mitgeteilt, so dass dies zur Herausgabe von 3400 Euro Bargeld an die Betrüger führte. Das teilte am Donnerstag die Polizei mit.