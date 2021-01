Schneefall beflügelt Ideen zum Gestalten von Figuren in Wermelskirchen : Schnee-Geschichten vom Frosch und eiskalten Liebesdramen

Dhünn/Emminghausen Der Schneefall beflügelt manch einen Kreativschub zum Gestalten von Figuren, die zumindest bis zum nächsten Tauwetter die Betrachter erfreuen.

Von einem Ohr zum anderen lächelt auf der Eichholzer Straße in Dhünn ein Schneefrosch die passierenden Autofahrer und Spaziergänger an. Der Schneefrosch hockt dort im Yoga-Schneidersitz (genannt „Sukhasana“) friedlich-fröhlich meditierend im Vorgarten. Geschaffen hat ihn Ron Guse, der mit einem Lachen sagt: „Ich bekam einfach Lust dazu, als ich beim Schneeschippen merkte, dass der Schnee die optimale Konsistenz zum Gestalten hatte – Schneemänner macht ja jeder.“ Der Schnee-Künstler kann seiner Schneefrosch-Statue mindestens bis zum nächsten Tauwetter durchaus einen nachdenklichen Hintergrund abgewinnen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion, erläutert: „Bei dem ganzen Stress mit Corona kann der Frosch im Yoga-Sitz doch ein Zeichen dafür sein, in sich zu gehen, ruhiger zu werden und mit etwas Gelassenheit die Einschränkungen, die ein jeder tragen und ertragen muss, zu meistern – in der Hoffnung auf wieder bessere Zeiten, in denen es dann zum Beispiel wieder Hoffeste mit Grillwurst und netten Gesprächen mit allen Nachbarn geben kann.“