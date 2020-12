Rollstuhlgerecht in Wermelskirchen : Schlaganfallbüro ist jetzt barrierefrei

Wermelskirchen Beim Schlaganfallbüro Bergisch Land in Wermelskirchen wurden Umbauarbeiten vorgenommen. Das Büro ist jetzt rollstuhlgerecht und hat wegen der Corona-Krise auch geänderte Öffnungszeiten. Es gibt außerdem ein neues Zusatzangebot.

„Bei dem Termin war unser Vermieter auch vor Ort“, erzählt Hallenberg. Bei der Gelegenheit habe sie ihn dann gleich gefragt, ob das Büro auch barrierefrei umgebaut werden könnte. ‚Ja klar’, habe der geantwortet. „Unser Vermieter hat sofort zugestimmt und gesagt, dass wir hier so tolle Arbeit leisten und dass er dazu auch seinen Beitrag leisten möchte, in Form dieses Umbaus“, sagt Brigitte Hallenberg. Er sei auf alle Wünsche eingegangen und habe diese bei der Firma auch genau so in Auftrag gegeben – und die Kosten vollständig übernommen.