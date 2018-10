Wermelskirchen: Schlafraum-Module kosten fast eine Million Euro

Das Fundament an der Rettungs- und Feuerwache in Wermelskirchen ist bald fertig

Wermelskirchen Das Personal der Feuer- und Rettungswache wird kräftig aufgestockt. Zwölf neue Mitarbeiter werden eingestellt. Dafür gibt es nicht genügend Platz.

Das Projekt an der Feuerwache wird für die Steuerzahler richtig teuer. Ursprünglich war die Stadtverwaltung von Projektkosten in Höhe von 740.000 Euro ausgegangen. Hartwig Schüngel, Amtsleiter Gebäudemanagement, erläuterte jetzt: „Die Ergebnisse von Ausschreibungen für den Tiefbau als auch für die Module haben dazu geführt, dass der geplante Kostenrahmen nicht zu halten war.“ Leider spiegele sich auch in diesem Projekt die momentan enorme Kostensteigerung in der deutschen Baubranche wider. So mussten per Dringlichkeitsentscheidung im August weiter 240.000 Euro bereitgestellt werden. Diese Entscheidung sei dann vom Rat im Oktober bestätigt worden. Damit liegen die Gesamtkosten bei 980.000 Euro.