Kultur in Wermelskirchen Schenkelklopfer und Gesellschaftskritik in einem Programm

Quichotte ist aber nicht nur lustig, sondern oft eben auch mit einer gesellschaftskritischen Note. Die besingt er dann auch mal. In der Hymne an die Männlichkeit etwa, in der er die grandiose Textzeile unterbringt: „Ich bin männlich, so männlich, selbst die Wölfe im Wald, die kenn‘ mich.“ Und dieses Plädoyer für Gleichberechtigung kommt ebenso gut an wie der Rap „Unkraut“, bei dem er einen Text über einen Jungen geschrieben hat, den er bei einem Workshop für kreatives Schreiben in Köln kennengelernt hat – und der wiederum über sich einen Text mit ebendiesem Titel geschrieben hat. „Er hat darin aufgeschrieben, wie er sich von der Gesellschaft wahrgenommen fühlt.“