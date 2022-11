Politik in Wermelskirchen Scharfe Debatte um die Zukunft des Hallenbads

Die Reduzierung der Öffnungszeiten im Hallenbad sei bedauerlich, aber derzeit nicht anders umsetzbar, konstatierte Bürgermeisterin Marion Lück im Sport-Ausschuss. Die Verwaltung habe mit der derzeitigen Öffnung des Quellenbades an fünf Tagen in der Woche und zusätzlich dem Samstag speziell für Vereine das maximal Machbare auf die Beine gestellt. Die Behauptung, dass sich nicht genug um Personal gekümmert werde, empfinde sie als „unverschämt“. Kevin Felten (FDP) hatte zuvor von einer „eklatanten Situation“ beim Hallenbad gesprochen: „Das Argument Krankenstand zieht sich durch wie ein roter Faden.“ Die andauernden Änderungen der Öffnungszeiten hätten in den vergangenen Wochen für 13 Änderungsinformationen gesorgt: „Was ist hier los? Das ist unter aller Kanone und lässt sich Bürgern nicht vermitteln.“ Kevin Felten malte mit Blick in die Zukunft ein „schwarzes Bild“: „Unklare Öffnungszeiten sind auf Dauer das Ende eines jeden Betriebs. Dann muss man konsequent sein und das Hallenbad schließen, was aber niemand will.“